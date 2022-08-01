У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги

Наземний громадський транспорт Києва відтепер зупинятиметься на час повітряної тривоги. Це стосується і приватних перевізників.
Транспорт зупинятиметься в безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху, повідомили в КМДА.
Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
Метрополітен як і раніше під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.