КМДА звинуватила уряд у маніпуляції щодо столичних укриттів, а рятувальники відзвітували про перевірку по Україні

Київська міська державна адміністрація повідомила, що в столиці 65% укриттів придатні для використання, і звинуватила уряд у маніпуляції цифрами.

«Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості фінальні результати перевірки: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% — взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування — від примусової вентиляції та санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги», — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Всі 65% або 3 041 укриття, за його словами, кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги. Маніпуляцією Пантелеєв назвав нещодавню заяву міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна, який повідомляв про невтішні результати перевірки укриттів і казав, що тільки 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень і ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити до ладу.

«Наголошую, всі 65% або 3 041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги, і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів», — заявив Пантелеєв.

Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає наступним чином: 851 обʼєкт (53%) — перебувають в управлінні районних адміністрацій, 575 обєʼктів (35%) — належать до приватної форми власності, 170 обʼєктів (11%) — до державної сфери управління, 18 обʼєктів (1%) — до сфери управління КМДА.

ДСНС тим часом повідомило про перевірки укриттів по Україні.

Загалом обстежено 62 912 укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання — 23,6% від перевірених. У Києві за даними відомства, обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6%.