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YouTube заблокував канал Арестовича та ще кількох підсанкційних пропагандистів

Автор:
Ольга Березюк
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Відеохостинг YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших людей, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім Арестовича, заблоковані також канали:

  • політолога Костянтина Бондаренка, який співпрацював з пропагандистським російським виданням «Украина.ру»;
  • блогера і пропагандиста Дмитра Васильця. Раніше очолював нині заборонену партію «Держава»;
  • російської пропагандистки та «воєнкора» Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media);
  • лідера харківської організації «Потон» Павла Оніщенка.

Всі канали не працюють на території України.

  • Санкції проти Арестовича, Кашеваревої, Онищенка та інших Зеленський ввів 1 травня. Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.