Зеленський наклав санкції на Арестовича та Олешка

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції РНБО. До списку, зокрема, потрапили колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко.
Про це йдеться в указах президента № 267, № 268 і № 269.
Також до санкційного списку потрапили політолог Костянтин Бондаренко, лідер забороненої в Україні політичної партії «Держава» Дмитро Василець, російські журналісти Станіслав Бернвальд і Анастасія Кашеварова, лідер харківської організації «Потон» Павло Оніщенко, політолог Олександр Семченко і політексперт із телеканалів Віктора Медведчука Олександр Скубченко.
У списку також син експремʼєра Миколи Азарова Олексій, політолог Костянтин Бондаренко, гендиректор «Росатома» Олексій Лихачов та інші.
Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств: Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек», «Арктік СПГ» та інші. Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.
- Арестовича критикували за те, що він висловив припущення, що російську ракету Х-22, яка поцілила в багатоповерхівку в Дніпрі у 2023 році, нібито збила українська система ППО. Цю тезу підхопила російська влада і пропаганда, щоб виправдати удар. 17 січня 2023 року він написав заяву на звільнення. Щонайменше з січня 2024 року він поза межами України.
- Мирослав Олешко — це блогер, який виїхав за кордон за підробною довідкою військово-лікарської комісії і закликав українських чоловіків переховуватися від мобілізації.