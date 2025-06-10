Арестович після блокування ютуб-каналу завів новий — його теж забанили

YouTube заблокував ще один канал колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Це вже другий канал Арестовича, який потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України.
Перший та основний ютуб-канал Арестовича заблокували 9 травня 2025 року, після чого був створений новий.
- Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони, які президент Володимир Зеленський ввів 1 травня. Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.