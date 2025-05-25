Убивство Портнова, обмін полоненими та російські атаки. Головне за тиждень

Цього тижня пройшли три етапи масштабного обміну полоненими у форматі «1 000 на 1 000», в Іспанії вбили проросійського політика Андрія Портнова, а росіяни у вихідні влаштували масовані комбіновані атаки по Україні.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Трамп і Путін поговорили телефоном

Лідери Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп 19 травня провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години.

За результатами розмови Путін заявив, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливої майбутньої мирної угоди.

Трамп зі свого боку сказав, що розмова пройшла дуже добре, а Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Убивство Портнова

Ексзаступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді.

Попередньо, у нього вистрілили пʼять разів, а до інциденту причетні два або три стрільці. Смертельним став постріл в голову. Згодом в Іспанії засекретили інформацію про розслідування.

Борисовський Євген / УНІАН

Україна та США офіційно запустили Фонд відновлення

Київ і Вашингтон завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення в межах Угоди про надра. Його офіційно запустили.

Останнім кроком стала дипломатична нота від США, яку міністр економіки України Юлія Свириденко особисто отримала вранці 23 травня від тимчасової повіреної в справах США в Україні Джулі Девіс.

Наймасштабніший обмін полоненими «1 000 на 1 000»

Протягом 23, 24 та 25 травня Україна та Росія провели три раунди обмінів полоненими. 23 травня в Україну повернулись 390 людей — 270 військових і 120 цивільних громадян.

24 травня на батьківщину повернулись 307 українців, серед яких — 27 захисників Маріуполя, а 25 травня — ще 303.

При цьому серед тисячі повернених в межах обміну українців немає жодного «азовця». У ГУР пояснювали: це тому, що цього разу Росія сама вирішувала, кого включати в список на обмін. Україна робила так само.

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Масові російські атаки у вихідні

У ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет і 250 дронів. Збити вдалось 6 балістичних ракет і 245 ворожих БпЛА.

Через атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя. Найбільше постраждав Київ — там 15 людей отримали поранення, серед них двоє підлітків.

У ніч проти 25 травня Росія знову влаштувала масовану атаку — запустила девʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 55 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», одну крилату ракету Х-22, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 298 дронів.

Внаслідок ударів, за даними на вечір 25 травня, щонайменше 13 людей загинули та понад 60 постраждали.

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Нові санкції України

Президент Володимир Зеленський 25 травня ввів у дію два рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій.

Зокрема, під обмеження потрапив власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін, а також повʼязані з ним росіяни Іван Банніков та Олександр Матяшов. Санкції ввели й проти низки організацій, повʼязаних з Pin-Up.

Також під санкціями тепер син колишнього президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва Олександр, екснардеп Ігор Мосійчук та інші.