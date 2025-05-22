Медіа: В Іспанії засекретили матеріали справи про вбивство Андрія Портнова

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова, оголосила матеріали справи таємними.

Про це пише EFE з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадриду.

Видання пише, що Національна поліція розшукує трьох людей, причетних до загибелі Андрія Портнова — стрілка та двох його спільників.

Попереднє розслідування показує, що стрілок зробив щонайменше девʼять пострілів у спину і втік — на місці злочину знайшли девʼять гільз. Правоохоронці аналізують гільзи, щоб визначити зброю, з якої стріляли.

Точна кількість кульових поранень, які отримав Портнов, наразі невідома. Звіту за результатами розтину тіла ще немає.

Зараз слідчі також зосередились на аналізі записів з камер спостереження в навколишній місцевості, особливо тих, що в університетському гуртожитку, розташованому навпроти школи. Це може бути важливо, щоб ідентифікувати транспорт, на якому стрілок покинув місце злочину.

Убивство Андрія Портнова

Ексзаступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді.

Він отримав щонайменше три вогнепальні поранення, постріл у голову став смертельним. Експолітик був за кермом «мерседеса», коли почалася стрілянина. Причиною вбивства, попередньо, вважають борги чи зведення рахунків.

Розслідування взяли на себе так звана група V з розслідування вбивств, криміналістична бригада Нацполіції та інформаційна бригада. Джерела, близькі до справи, повідомили іспанській газеті ABC, що на момент убивства Портнов щойно відвіз своїх двох доньок до школи. Правоохоронці не виключають і політичних мотивів. Поліція вважає, що вбивство було справою рук професійних кілерів.