США ввели санкції проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича Портнова

Колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова внесено до списку санкцій США, як і його фонд.

Про це повідомляє Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Під санкції у рамках глобального «акту Магнітського» потрапив Портнов та благодійна організація «Фонд Андрія Портнова». За «актом Магнітського» вводяться обмеження щодо чиновників, які причетні до переслідувань та порушень прав людини, зокрема прав людей, які викривають незаконну діяльність чи корупцію.

Санкції мають на увазі заборону на вʼїзд до США, арешт майна та блокування корупційних рахунків в американських банках.

Крім Портнова, санкції ввели проти шістьох фізосіб із Сальвадору, Анголи, Гватемали та Ліберії, а також проти семи компаній, одна з яких — ошфор на Маршаллових Островах.