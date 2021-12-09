США ввели санкции против бывшего замглавы администрации Януковича Портнова

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов внесен в санкционный список США.
Об сообщает Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Под санкции в рамках глобального «акта Магнитского» попал Портнов и благотворительная организация «Фонд Андрея Портнова». По «акту Магнитского» вводятся ограничения в отношении чиновников, которые причастны к преследованиям и нарушениям прав человека, в том числе против людей, которые разоблачают незаконную деятельность или коррупцию.
Санкции подразумевают запрет на въезд в США, арест имущества и блокировку коррупционных счетов в американских банках.
Кроме Портнова, санкции ввели в отношении шестерых физлиц из Сальвадора, Анголы, Гватемалы и Либерии, а также против семи компаний, одна из которых — офшор на Маршалловых островах.
- Портнов работал при Администрации президента Януковича с 2011 по 2014 год. Он активно выступал против Майдана и вскоре бежал в Россию, а оттуда переехал в Австрию. С 2014 по 2015 года Портнов находился в санкционном списке ЕС лиц, причастных к присвоению госсредств и нарушениям прав человека.
- Порнов выступал за амнистию бойцов «Беркута», а также угрожал журналистам и активистам. В 2018 году в отношении Портнова СБУ открыла дело о госизмене, за что на службу подали в суд.