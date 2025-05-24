РФ запустила по Україні 14 балістичних ракет і 250 дронів. Як спрацювала ППО

Вночі проти 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ. Українська ППО збила 6 балістичних ракет і знешкодила 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу балістичні ракети росіяни запускали з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських районів, як Таганрог, Єйськ, Брянськ. Ракетами атакували Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Дрони армія РФ теж запускала з території тимчасово окупованого півострова, а також з таких російських напрямків, як Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. З усіх безпілотників 128 збили вогневими засобами ураження, ще 117 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.