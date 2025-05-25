Новини

Уночі Росія запустила по Україні понад 360 повітряних цілей. Що збила ППО

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

У ніч на 25 травня російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила:

  • девʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • 55 крилатих ракет Х-101 і «Калібр»;
  • одну крилату ракету Х-22;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 298 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українська протиповітряна оборона збила 45 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», а дві ракети Х-59/69 були локаційно втрачені.

Також ППО знешкодила 266 російських дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі України. За даними Повітряних сил, 139 із них збили вогневими засобами ураження, а 127 — були локаційно втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Унаслідок російської атаки постраждали більшість регіонів України. Повітряні сили пишуть про влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних дронів у 15 місцях. Де саме — не уточнюють.

  • У ніч на 25 травня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Через це у кількох регіонах — на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Миколаєві — є загиблі та постраждалі.
  • Це друга ніч підряд, коли російські війська масовано атакують Україну. Уночі проти 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ.