Уночі Росія запустила по Україні понад 360 повітряних цілей. Що збила ППО

У ніч на 25 травня російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього Росія запустила:
- девʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
- 55 крилатих ракет Х-101 і «Калібр»;
- одну крилату ракету Х-22;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 298 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Українська протиповітряна оборона збила 45 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», а дві ракети Х-59/69 були локаційно втрачені.
Також ППО знешкодила 266 російських дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі України. За даними Повітряних сил, 139 із них збили вогневими засобами ураження, а 127 — були локаційно втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
Унаслідок російської атаки постраждали більшість регіонів України. Повітряні сили пишуть про влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних дронів у 15 місцях. Де саме — не уточнюють.
- У ніч на 25 травня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Через це у кількох регіонах — на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Миколаєві — є загиблі та постраждалі.
- Це друга ніч підряд, коли російські війська масовано атакують Україну. Уночі проти 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ.