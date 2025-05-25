Росіяни масовано атакували Україну — у кількох регіонах є загиблі. Що відомо

У ніч на 25 травня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Через це у кількох регіонах — на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Миколаєві — є загиблі та постраждалі.

Київ

Під ударом росіян була цивільна інфраструктура. Станом на 04:00 було відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. ДСНС пише про 9 постраждалих.

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У Голосіївському районі пошкоджений гуртожиток — пожежу вже ліквідували. Уламки збитих російських дронів упали в кількох місцях. У Дніпровському районі зруйнований другий поверх приватного будинку, а в Шевченківському пошкоджений бізнес-центр.

Київщина

Через масовану російську атаку загинули чотири людини. Ще 16 людей постраждали, серед них — троє дітей, повідомили в ДСНС.