Повернення полонених, угода Ізраїлю з ХАМАС і заборона TikTok у США. Головне за тиждень

Цього тижня Україна повернула додому 25 українців з російського полону, підписала 100-річне партнерство з Великою Британією і наклала нові санкції на пропагандистів, які працюють на Росію, людей, які перейшли на бік ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Тим часом у Південній Кореї затримали президента, а у Сполучених Штатах спершу заблокували TikTok, а відтак відновили його роботу.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Повернені з полону

З російського полону в Україну повернулися 25 людей — це військові та один цивільний. Військові боронили Харківський, Запорізький та Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема завод «Азовсталь». Наймолодшому звільненому — 24 роки, найстаршому — 60. В усіх проблеми зі здоровʼям: втрата зору, ампутації, складні кульові поранення, туберкульоз, онкологія, гангрена.

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Обстріл Києва і Кривого Рогу

Вранці 18 січня росіяни атакували Київ, через що загинули три людини. Постраждала станція метро «Лукʼянівська», McDonaldʼs біля неї, будинки, авто, бізнес-центр. Росія била балістикою. ППО збила два «Іскандери».

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У Кривому Розі через удар росіян 17 січня загинули чотири людини, ще 14 дістали поранень. Били двома балістичними ракетами. Серед загиблих — 20-річний студент і його бабуся.

Нові пакети допомоги і 100-річне партнерство

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який ввійшли ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard. Нідерланди виділяють кілька пакетів допомоги — військової та енергетичної. Тим часом Єврокомісія надала €148 мільйонів на гуманітарну допомогу українцям, а Литва заявила, що впродовж тижня поставила 4 500 дронів.

Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство, яка включає поглиблення оборонного співробітництва. Вона передбачає, що у 2025 році Лондон «надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли» і запустить нову програму економічного відновлення України на £40 мільйонів.

Переведення військових Повітряних сил у піхоту

Авіаційні техніки 114 бригади Повітряних сил ЗСУ розповіли, що до їхньої військової частини надійшов наказ про переведення 218 людей, тобто майже всіх авіатехніків бригади, у піхоту. Новий наказ фактично ставить під загрозу обслуговування та техпідтримку винищувачів МіГ-29. У Генштабі відповіли, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби ПС, які обслуговують літаки, не переведуть у піхотні підрозділи.

У ПС ЗСУ створили комісію, яка вивчатиме цю проблему і працюватиме, щоб не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей. Президент Володимир Зеленський теж закликав не переводити фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ у піхотні підрозділи. Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що він заборонив переводити висококваліфікований персонал Повітряних сил, який пройшов навчання і спеціалізується на обслуговуванні літаків, у піхоту.

Нові санкції

Україна запровадила санкції проти 18 громадян України і Росії, які включають позбавлення держнагород. У санкійному списку — нардеп Юрій Бойко, ексзаступниця головреда проросійського видання «Страна» Світлана Крюкова, нардеп Нестор Шуфрич, екснардеп Євгеній Мураєв, актриса Ружена Рубльова та інші.

Угода Ізраїлю і ХАМАС

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку. Угода почала діяти 19 січня. Тоді ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць, їх зустріла Армія оборони Ізраїлю і повернула додому. Через угоду з ХАМАС в Ізраїлі три міністри пішли у відставку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.

TikTok у США

TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах пізно ввечері 18 січня, і вже ввечері 19 січня відновив. Відновлення роботи почалося після заяви обраного президента США Дональда Трампа, що він збирається «відродити» TikTok у перший день президентства (20 січня), але хоче аби соцмережа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

Закон про заборону TikTok у США набув чинності 19 січня. Його заборонили з міркувань національної безпеки. Уряд Китаю міг вимагати в материнської китайської компанії TikTok — ByteDance — дані про користувачів із Штатів. Трамп обіцяє відстрочити закон на 90 днів, і він це може зробити лише раз.

Смерть Девіда Лінча

Знаменитий американський режисер Девід Лінч, який зміг знайти баланс між мейнстримним та химерним кіно, пішов з життя у віці 78 років. Лінч пройшов шлях від студентських експериментальних короткометражок до успіху його першого повнометражного фільму «Голова-гумка». Інші його стрічки, такі як «Синій оксамит», «Дикі серцем», «Малголланд-драйв», а також телесеріал «Твін Пікс», отримали декілька нагород.

У серпні 2024 року Девід Лінч написав, що в нього емфізема легень через роки куріння.