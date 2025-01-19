Головком ЗСУ Сирський прокоментував переведення військових ПС у піхоту

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що існує його розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал Повітряних сил, який пройшов навчання і спеціалізується на обслуговуванні літаків, у піхоту.

«Однозначно, це спеціалісти, [на яких] витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити, — з одного боку», — сказав Сирський.

Водночас, за його словами, мобілізація не покриває усіх потреб фронту, зокрема треба нарощувати особовий склад у механізованих бригадах. Тому зараз «у розумних кількостях» зменшують логістичну складову, складову забезпечення та тих, хто займається обслуговуванням — штаби все прорахували.

«Ну і, звичайно, наше завдання — не допустити отаких-от [ситуацій], якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії потрапив на фронт»,— сказав Сирський.

Що передувало

Авіаційні техніки 114 бригади Повітряних сил ЗСУ розповіли, що до їхньої військової частини надійшов наказ про переведення 218 людей, тобто майже всіх авіатехніків бригади, у піхоту. У бригаді додали, що раніше з частини так само перевели 250 людей. Новий наказ фактично ставить під загрозу обслуговування та техпідтримку винищувачів МіГ-29.

У Генштабі відповіли, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби ПС, які обслуговують літаки, не переведуть у піхотні підрозділи.

Згодом у Повітряних силах також заявили, що спеціалісти залишаться на посадах. Там додали, що це стосується й решти дефіцитних спеціальностей, а також тих, хто навчався за кордоном на західній техніці.

У Повітряних силах ЗСУ створили комісію, яка вивчатиме переведення військових ПС у піхоту. Комісія працюватиме, щоб не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей. Зараз комісія вивчає, чи були порушення при переведенні військових.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 січня закликав не переводити фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ у піхотні підрозділи.