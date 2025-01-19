Трамп збирається «відродити» TikTok у перший день президентства — є одна умова

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що відновить доступ до TikTok у Сполучених Штатах, як тільки вступить на посаду 20 січня. Однак він хоче, щоб соцмережа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів американських користувачів пізно ввечері 18 січня — за кілька годин до того, як 19 січня набув чинності закон про його заборону в США з міркувань національної безпеки. Уряд Китаю міг вимагати в материнської китайської компанії TikTok — ByteDance — дані про користувачів із Штатів.

Дональд Трамп заявив, що відстрочить заборону TikTok на 90 днів після того, як він вступить на посаду, щоб мати час «укласти угоду про захист нашої національної безпеки».

«Я хотів би, щоб Сполучені Штати мали 50% власності в спільному підприємстві. Роблячи це, ми рятуємо TikTok, тримаємо його в надійних руках і дозволяємо йому говорити», — написав він.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Трамп обіцяє відстрочити закон на 90 днів, і він це може зробити лише раз. Обраний президент США намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

За даними Bloomberg, Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску. Однак представники ByteDance назвали повідомлення Bloomberg «чистою вигадкою».