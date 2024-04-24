Сенат США схвалив допомогу Тайваню та Ізраїлю, а також заборону ТikТok і конфіскацію російських активів

Сенат США 24 квітня разом із військовою допомогою Україні на майже $61 мільярд ухвалив законопроєкти про допомогу Тайваню та Ізраїлю, потенційну заборону соцмережі TikTok, закон REPO, який дасть зелене світло конфіскації російських активів, і нові санкції проти Ірану.

Допомога Тайваню

Сенат схвалив допомогу острівній країні на $8,1 мільярда. Насамперед це спроба стримати Китай від агресії проти Тайбею і посилити стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.

З цього пакета $2 мільярди виділено на програму іноземного військового фінансування для Тайваню та інших країн-союзників, $1,9 мільярда — на зброю та послуги Тайваню та іншим регіональним партнерам США. Решта коштів — на посилення військової присутності США в регіоні, зокрема $3,3 мільярда на будівництво інфраструктури для підводних човнів, $542 мільйони на зміцнення військового потенціалу США в регіоні та $133 мільйони на збільшення виробництва і розробки артилерії та боєприпасів.

Допомога Ізраїлю

На допомогу Ізраїлю виділили $26 мільярдів, з яких $4 мільярди підуть на системи протиракетної оборони «Залізний купол» і «Праща Давида», а $9,3 мільярда на гуманітарні потреби.

TikTok і конфіскація активів рф

Сенат США проголосував за законопроєкти про конфіскацію російських активів на користь України та ідентифікацію активів Ірану, а також про підготовку до заборони соцмережі TikTok, якщо китайська компанія-власник ByteDance відмовиться продати соцмережу.

Щодо активів рф — Україна в рамках процедури може отримати приблизно $8 мільярдів заморожених російських активів. Президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею їх до спеціальних фондів — Compensation Fund, Ukraine Support Fund. Президент може узгоджувати алгоритм передачі з державами G7, Євросоюзу, Австралією та іншими партнерами США.

Щодо Ірану — країні, а також тим, хто її підтримує, і мережі іранських проксі-угруповань (ХАМАС, Хезболла тощо), загрожують фінансові санкції. Законопроєкт має перервати закупівлю Китаєм іранської нафти та нафтопродуктів, а також спробувати відрізати іранський уряд від використання фінансової системи США.

Щодо соцмережі — законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance. Якщо ні — соцмережу заборонять.