Палата представників США представила законопроєкт про заборону соцмережі TikTok

Законодавці Палати представників США представили законопроєкт, який пропонує заборонити китайську соціальну мережу TikTok.

Про це пишуть телеканал CNBC і The Hill.

Законопроєкт має назву «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками». Його подали республіканець Майк Галлахер і демократ Раджа Крішнамурті. При цьому Галлахер заявив, що цей законопроєкт є «посланням TikTok».

«Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратите доступ до своїх американських користувачів», — заявив Майк Галлахер.

У законопроєкті також йдеться, що TikTok є загрозою національній безпеці Штатів. Власника соцмережі ByteDance і сам TikTok визначають як додатки, що контролюються «іноземними противниками».

Зазначається, що законопроєкт дасть змогу президенту США забороняти й інші додатки, які «контролюються іноземними противниками». The Hill уточнює, що до «іноземних противників», які підпадають під дію законопроєкту, належать Китай, росія, Північна Корея та Іран.

Якщо законопроєкт ухвалять, у власника соцмережі ByteDance буде близько пʼяти місяців, щоб продати TikTok, а хостингові компанії та магазини застосунків будуть змушені припинити підтримку застосунку.

«Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це приховати. Він зневажає права 170 мільйонів американців, передбачених першою поправкою, і позбавляє 5 мільйонів малих підприємств платформи, на якій вони розвиваються», — йдеться в заяві представника TikTok.

Очікується, що законопроєкт розглянуть у четвер 7 березня.