НАТО заборонило своїм співробітникам користуватися TikTok

Північноатлантичний альянс офіційно заборонив своїм співробітникам завантажувати застосунок TikTok на робочі пристрої.
Про це пише CNN.
Про заборону офіційно оголосили 31 березня, але посадовці НАТО стверджують, що TikTok уже був недоступний на робочих пристроях Альянсу через внутрішні технічні обмеження.
«Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має жорсткі вимоги щодо визначення заявок для офіційного ділового використання. TikTok недоступний на пристроях НАТО», — сказав журналістам високопоставлений посадовець Альянсу.
- Критики TikTok побоюються, що дані американських користувачів можуть бути передані уряду Китаю. По суті TikTok підозрюють у шпигунстві на користь китайської влади. Соцмережа вже активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії.
- СЕО компанії заявив, що TikTok ніколи не ділився даними американців з урядом Китаю. За його словами, материнська компанія TikTok ByteDance не належить і не контролюється жодним урядом чи державною установою. Китайський уряд також запевняє, що не вимагає від TikTok передавати дані користувачів.