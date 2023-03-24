Уряд Китаю запевняє, що не вимагає від TikTok передавати дані користувачів

Китайський уряд заявив, що не вимагає від TikTok та її материнської компанії ByteDance передавати особисті дані іноземних користувачів.

Про це пише AFP.

За словами речника Міністерства закордонних справ Мао Ніна, країна «ніколи не вимагала і не буде вимагати від компаній або окремих осіб збирати або надавати дані, розташовані в чужій країні», а «уряд США поки що не надав жодних доказів того, що TikTok становить загрозу для їхньої національної безпеки».

Західні ЗМІ, однак, писали, що прокуратура американського штату Вірджинія нібито запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних, а ФБР вже провело кілька допитів.