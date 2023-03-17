Керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі можливої заборони застосунку в США

Керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв американської влади про заборону застосунку в США.

Про це пише New York Post із посиланням на джерела.

TikTok нібито вивчає і ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart.

Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.