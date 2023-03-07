Міністерство оборони Данії заборонило співробітникам користуватися TikTok

Міністерство оборони Данії заборонило своїм співробітникам використовувати китайський відеозастосунок TikTok через безпекові ризики.

Про це пише Associated Press.

Центр кібербезпеки країни оцінив можливі ризики шпигунства і виявив, що TikTok «запитує певні права та доступ до пристрою». Тож безпекове відомство заявило, що заборонить використання застосунку в офіційних підрозділах.

«Існують вагомі міркування щодо безпеки в Міністерстві оборони у поєднанні з дуже обмеженою потребою у використанні програми під час роботи», — йдеться в заяві Міністерства оборони Данії. Тепер співробітники повинні якнайшвидше видалити TikTok на службових телефонах та інших пристроях, які використовують на роботі.

Наразі точно невідомо, скільком працівникам Міністерства оборони Данії доведеться це зробити і чи поширюється ця заборона на збройні сили.

У лютому парламент Данії закликав законодавців не використовувати TikTok на робочих телефонах через ризик шпигунства.