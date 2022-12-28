Палата представників США заборонила додаток TikTok на службових пристроях

Палата представників Конгресу заборонила встановлювати додаток соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.

Про це повідомляє «Голос Америки».

У вівторок усі законодавці Палати представників та їхні співробітники отримали листа за підписом головного адміністративного директора Палати з вимогою видалити TikTok з офіційних пристроїв через проблеми у сфері безпеки.

Зазначається, що заборона практично аналогічна законопроєкту, який ось-ось має набути чинності, — про заборону використання TikTok на пристроях уряду. Це станеться, як тільки президент США Джо Байден підпише найближчими днями законопроєкт про федеральний бюджет наступного фінансового року. У цьому законопроєкті є положення про фінансування заходів із заборони застосування TikTok на федеральних пристроях.