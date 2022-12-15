Сенат США заборонив використовувати TikTok на телефонах державних чиновників

Верхня палата Конгресу США проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, які належать державним чиновникам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Законопроєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, прийняли одноголосно. Тепер це рішення має схвалити Палата представників США.

«TikTok — це троянський кінь для Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів, і поки вони не будуть змушені повністю розірвати звʼязки з Китаєм, йому не місце на урядових пристроях», — заявив Хоулі.

У документі наголошується, що платформа TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. можуть ділитися інформацією про користувачів зі США з китайською владою.

Закон передбачає винятки для «правоохоронної діяльності, інтересів національної безпеки, а також для дослідників безпеки» за певних обставин.

Після голосування представник TikTok Брук Оберветтер зазначив, що заборона китайської платформи на пристроях чиновників не сприяє інтересам національної безпеки США.