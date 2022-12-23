Компанія ByteDance підтвердила, що працівники TikTok стежили за журналістами

У Китаї материнська компанія платформи TikTok визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.

Про це пише Reuters.

Під час внутрішнього розслідування зʼясували, що кілька співробітників ByteDance, відповідальних за моніторинг поведінки персоналу, спробували виявити джерела витоків внутрішньої інформації та документів у ЗМІ.

Працівники TikTok перевіряли IP-адреси журналістів, намагаючись дізнатися, чи перебувають вони в тому ж місці, що й співробітники соцмережі, яких підозрювали у зливах конфіденційної інформації.

Людина, обізнана у цьому питанні, повідомила Reuters, що чотирьох співробітників ByteDance, причетних до інциденту, звільнили. Двоє з них втратили роботу в Китаї, двоє — у Сполучених Штатах. Представники компанії заявили, що вживають додаткових заходів для захисту даних користувачів.

В окремому електронному листі співробітникам, із яким ознайомилося Reuters, виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу зазначив, що така «неналежна поведінка зовсім не відповідає принципам нашої компанії».

У газеті Financial Times зазначили, що шпигування за репортерами, втручання в їхню роботу або залякування джерел є абсолютно неприйнятними. «Ми детальніше розслідуємо цю історію, перш ніж оголосити офіційну відповідь», — наголосили у виданні.

Прессекретар BuzzFeed News Ліззі Гремс сказала, що медіа глибоко стурбоване цим інцидентом і заявила, що він демонструє «явну зневагу до приватного життя та прав журналістів, а також користувачів TikTok».

Американський Forbes також повідомляв, що ByteDance відстежував кількох їхніх журналістів, у тому числі тих, хто раніше працював у BuzzFeed, «у рамках кампанії прихованого стеження». Директор із контенту Forbes Рендалл Лейн назвав це «прямим нападом на ідею вільної преси та її критичну роль у функціонуючій демократії».