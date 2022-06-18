Американські сенатори вимагають від TikTok пояснень щодо російського пропагандистського контенту

Американські сенатори заявили, що TikTok розповсюджує російську воєнну пропаганду і звернулися до виконавчого директора TikTok Шоу Цзі Чжу із запитом щодо цього.

Про це повідомляє Reuters.

«Останні повідомлення свідчать про те, що TikTok […] дозволив російським державним ЗМІ наповнювати платформу небезпечною провоєнною пропагандою. Жодна компанія не має опинятися в позиції посилення брехні кремля, яка сприяє громадській підтримці війни росії в Україні», — йдеться в заяві.

Лист ініціював сенатор Стів Дейнс. Його підписали Джон Корнін, Роджер Вікер, Джон Баррассо, Джеймс Ленкфорд і Синтія Ламміс.

Сенатори зазначили, що вони «глибоко занепокоєні» тим, що TikTok «дозволяє поширювати провоєнну пропаганду серед російської громадськості, що може збільшити й без того нищівні людські втрати як для українців, так і для росіян».