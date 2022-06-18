Американські сенатори вимагають від TikTok пояснень щодо російського пропагандистського контенту

Американські сенатори заявили, що TikTok розповсюджує російську воєнну пропаганду і звернулися до виконавчого директора TikTok Шоу Цзі Чжу із запитом щодо цього.
Про це повідомляє Reuters.
«Останні повідомлення свідчать про те, що TikTok […] дозволив російським державним ЗМІ наповнювати платформу небезпечною провоєнною пропагандою. Жодна компанія не має опинятися в позиції посилення брехні кремля, яка сприяє громадській підтримці війни росії в Україні», — йдеться в заяві.
Лист ініціював сенатор Стів Дейнс. Його підписали Джон Корнін, Роджер Вікер, Джон Баррассо, Джеймс Ленкфорд і Синтія Ламміс.
Сенатори зазначили, що вони «глибоко занепокоєні» тим, що TikTok «дозволяє поширювати провоєнну пропаганду серед російської громадськості, що може збільшити й без того нищівні людські втрати як для українців, так і для росіян».
- 6 березня TikTok заявив, що припиняє пряму трансляцію та завантаження відео на свою платформу в росії відповідно до російського законодавства, але американські сенатори зазначають, що TikTok не зміг «повністю це забезпечити».
- 1 травня Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що росія використовує «фабрику тролів» для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах. Сліди операції виявили у восьми соціальних мережах, включно з Telegram, Twitter, Facebook і TikTok.