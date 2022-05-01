росія використовує «фабрику тролів» для поширення брехні про війну в Україні

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що росія використовує «фабрику тролів» для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах.
Про це пише Reuters.
У відомстві посилаються на експертне дослідження, яке фінансується Великою Британією. Воно показало, як саме була розроблена кампанія з дезінформації, покликана маніпулювати міжнародною громадською думкою щодо вторгнення рф в Україну, посилити підтримку війни та завербувати нових симпатиків.
Серед цілей «фабрики тролів» рф були британські міністри та інші світові лідери. Сліди операції виявили у восьми соціальних мережах, включаючи Telegram, Twitter, Facebook і TikTok.
«Ми не можемо дозволити кремлю та його тіньовим «фермам тролів» вторгнутися у наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну путіна», — заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Також вона зазначила, що уряд Великої Британії попередив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати з союзниками та медіаплатформами, щоб знешкоджувати російські інформаційні операції.
- росія використовує «фабрику тролів», більш відому як «Агентство інтернет-досліджень», для розповсюдження пропаганди в соціальних мережах. Вона завдає «ударів» по західних країнах і у зонах сфери впливу росії. Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році. Тоді у скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мінʼюст США офіційно звинуватив 13 працівників «Агентства», включаючи його гендиректора, «кухаря» путіна Євгена Пригожина, у втручанні.