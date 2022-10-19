TikTok заборонить неповнолітнім вести прямі трансляції. Розслідувачі BBC знайшли на платформі недозволений контент

Від листопада 2022 року TikTok підвищує мінімальний вік для прямих трансляцій із 16 до 18 років.

Про це пише BBC.

Протягом пʼяти місяців Глобальний відділ дезінформації BBC, BBC Arabic і BBC Eye Investigations стежили за понад 300 акаунтами в TikTok, які робили прямі трансляції з північно-західної Сирії.

Розслідувачі виявили, що діти виходять у прямий ефір із сирійських таборів для біженців і просять пожертви. Деякі з них отримують до $1 000 на годину, але коли вони знімають готівку, TikTok забирає до 70% коштів.

У правилах TikTok сказано, що просити подарунки напряму заборонено. Також користувачі мають «запобігати завданню шкоди, загрозі чи експлуатації» неповнолітніх на платформі.

Коли журналісти News BBC надіслали скаргу щодо 30 облікових записів, з яких діти просили грошей онлайн, їм прийшла відповідь, що в жодному з випадків умови використання соцмережі не були порушені.

Коли BBC News звернулися безпосередньо до TikTok за коментарем, компанія забанила ці акаунти. У соцмережі заявили, що цей тип контенту заборонений, а комісія від цифрових подарунків була значно меншою за 70%. Але точну суму представники TikTok так і не розкрили.

«У майбутньому тільки дорослі зможуть надсилати віртуальні подарунки або отримувати доступ до функцій монетизації», — зазначили в компанії та додали, що такі нововведення запрацюють «найближчими тижнями».

Як саме TikTok забезпечуватиме дотримання цих вікових обмежень — поки незрозуміло.