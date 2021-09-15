WSJ: Instagram завдає шкоди психіці підлітків, особливо дівчат. Facebook приховала результати досліджень

У 2019—2021 роках компанія Facebook провела внутрішні дослідження серед підліткової аудиторії своєї соцмережі Instagram і встановила, що та завдає шкоди психічному здоровʼю підліків, особливо дівчат. Результати цього дослідження, які бачили топменеджери Facebook і Марк Цукерберг, приховали від громадськості.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на пʼять презентацій з результатами досліджень, які їхні автори назвали «глибоким зануренням у психологічне здоровʼя підлітків».

Опитавши частину аудиторії Instagram у США та Великій Британії, фахівці встановили, що соцмережа посилює проблеми зі сприйняттям свого тіла і самооцінкою у підлітків з проблемним самосприйняттям, а у деяких провокує суїцидальні думки.

На це впливають фільтри, відредаговані фотографії тіл, які служать «соціальним порівнянням». Instagram дуже зосереджений на «яскравому способі життя», у той час як TikTok фокусується на продуктивності.