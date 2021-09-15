WSJ: Instagram причиняет вред психике подростков, особенно девочек. Facebook скрыла результаты исследований

В 2019—2021 годах компания Facebook провела внутренние исследования среди подростковой аудитории своей соцсети Instagram и установила, что та вредит психическому здоровью подростков, особенно девочек. Результаты этого исследования, которые видели топ-менеджеры Facebook и Марк Цукерберг, скрыли от общественности.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пять презентаций с результатами исследований, которые их авторы назвали «глубоким погружением в психологическое здоровье подростков».

Опросив часть аудитории Instagram в США и Великобритании, специалисты установили, что соцсеть усугубляет проблемы с восприятием своего тела и самооценкой у подростков с проблемным самовосприятием, а у некоторых провоцирует суицидальные мысли.

На это влияют фильтры, отредактированные фотографии тел, которые служат «социальным сравнением». Instagram очень сосредоточен на «ярком образе жизни», в то время как TikTok фокусируется на производительности.