TikTok запустит службу психологической помощи

Социальная сеть TikTok анонсировала новую функцию для помощи пользователям, которые борются с проблемами психического здоровья, в частности с расстройствами пищевого поведения.

Об этом сообщает ВВС

Также разработчики добавили функцию перенаправления пользователя: если человек ищет информацию о самоубийстве или других способах причинить себе вред, то его автоматически направят на ресурсы с психологической поддержкой.

«В TikTok заботятся о благополучии и здоровье своего сообщества, поэтому пользователи, которые ищут слова или фразы, связанные с опасным контентом, например, видят специальные ресурсы поддержки и телефон доверия», — говорится в объявлении TikTok.

Например, в разделе «Предупреждение травли» пользователи могут получить информацию и поддержку по вопросам буллинга.