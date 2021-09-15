TikTok запустить службу психологічної допомоги

Соціальна мережа TikTok анонсувала нову функцію для допомоги користувачам, які борються з проблемами психічного здоровʼя, зокрема з розладами харчової поведінки.

Про це повідомляє ВВС

Також розробники додали функцію скерування користувача: якщо людина шукає інформацію про самогубство чи інші способи завдати собі шкоди, то її автоматично направлять на ресурси з психологічною підтримкою.

«У TikTok піклуються про благополуччя і здоровʼя своєї спільноти, тому користувачі, які шукають слова або фрази, повʼязані з небезпечним контентом, наприклад, бачать спеціальні ресурси підтримки та телефон довіри», — йдеться в оголошенні TikTok.

Наприклад, у розділі «Попередження цькування» користувачі можуть отримати інформацію і підтримку з питань булінгу.