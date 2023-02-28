Канада та США заборонили посадовцям користуватися TikTok на держпристроях

Білий дім дав урядовим установам 30 днів на видалення китайської програми TikTok з державних пристроїв і систем. Ідеться, зокрема, про Білий дім, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент.

Усі федеральні агенції повинні видалити TikTok з телефонів і систем. Про це пише Reuters із посиланням на меморандум з інструкціями.

Канада також оголосила про заборону використання застосунку на держпристроях, заявивши, що він становить «неприйнятний» рівень ризику для конфіденційності та безпеки.

Премʼєр-міністр Джастін Трюдо заявив журналістам, що його уряд уважно вивчає, як забезпечити безпеку канадців в інтернеті. «Це може бути перший крок, це може бути єдиний крок, який нам потрібно зробити», — сказав він, маючи на увазі дії проти TikTok.