Нова Зеландія заборонить користуватися TikTok у парламенті через проблеми з безпекою даних

Нова Зеландія через проблеми із кібербезпекою заборонить китайський застосунок TikTok на пристроях, які мають доступ до парламентської мережі.

Про це пише Reuters.

Рішення набуде чинності наприкінці березня. Керівник парламентської служби Рафаель Гонсалес-Монтеро зазначив, що рішення ухвалили після нарад експертів з кібербезпеки та обговорень в уряді та з іншими країнами.

«На підставі цієї інформації Служба визначила, що ризики є неприйнятними в поточному парламентському середовищі Нової Зеландії», — сказав він.

Сили оборони Нової Зеландії і Міністерство закордонних справ і торгівлі заявили, що вже заборонили TikTok на робочих пристроях.