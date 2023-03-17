Нова Зеландія заборонить користуватися TikTok у парламенті через проблеми з безпекою даних

Нова Зеландія через проблеми із кібербезпекою заборонить китайський застосунок TikTok на пристроях, які мають доступ до парламентської мережі.
Про це пише Reuters.
Рішення набуде чинності наприкінці березня. Керівник парламентської служби Рафаель Гонсалес-Монтеро зазначив, що рішення ухвалили після нарад експертів з кібербезпеки та обговорень в уряді та з іншими країнами.
«На підставі цієї інформації Служба визначила, що ризики є неприйнятними в поточному парламентському середовищі Нової Зеландії», — сказав він.
Сили оборони Нової Зеландії і Міністерство закордонних справ і торгівлі заявили, що вже заборонили TikTok на робочих пристроях.
- Заборона TikTok в держсекторах впроваджується у багатьох країнах Заходу. У лютому 2023 року США і Канада заборонили посадовцям користуватися TikTok на держпристроях.
- Безпекою даних у TikTok занепокоєні також у Європі. Уряд Нідерландів порадив державним службовцям не користуватися TikTok через побоювання, що дані користувачів у соцмережі не є конфіденційними. Європейська комісія теж заборонила своїм працівникам користуватися цим застосунком. Аналогічне рішення ухвалило Міністерство оборони Данії. У Британії заборону TikTok поширили на держслужбовців.
- У TikTok заборони вважають помилковими і заперечують звинувачення у шпигунстві. У компанії заявили, що витратили понад $1,5 мільярда на убезпечення даних.