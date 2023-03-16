Reuters: США можуть заборонити TikTok, якщо китайські власники не продадуть свої акції

Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити відеозастосунок TikTok у Сполучених Штатах, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
Про це пише Reuters.
За словами речника TikTok Брука Оберветтера, компанія нещодавно заслухала Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах, яким керує Міністерство фінансів США. Там від китайських власників застосунку вимагали продажу їхніх акцій. Компанія ByteDance, який належить TikTok, підтвердила, що 60% його акцій належать глобальним інвесторам, 20% — співробітникам, 20% — засновникам.
«Якщо мета — захистити національну безпеку, відчуження не вирішить проблему: зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступ», — запевнив Оберветтер.
Наступного тижня виконавчий директор TikTok Шоу Зі Чу має виступити перед Конгресом США. Чи схвалить уряд Китаю будь-яке відчуження бізнесу — наразі невідомо.
- У США TikTok має понад 100 мільйонів користувачів.
- 15 грудня 2022 року Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам, а 28 грудня Палата представників Конгресу заборонила встановлювати TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
- Білий дім дав урядовим установам 30 днів на видалення китайської програми TikTok з державних пристроїв і систем. Ідеться, зокрема, про Білий дім, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент. Канада також оголосила про заборону використання застосунку на держпристроях.
- Безпекою даних у TikTok занепокоєні також у Європі. Уряд Нідерландів порадив державним службовцям не користуватися TikTok через побоювання, що дані користувачів у соцмережі не є конфіденційними. Європейська комісія теж заборонила своїм працівникам користуватися цим застосунком. Аналогічне рішення ухвалило Міністерство оборони Данії.