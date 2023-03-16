Reuters: США можуть заборонити TikTok, якщо китайські власники не продадуть свої акції

Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити відеозастосунок TikTok у Сполучених Штатах, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.

Про це пише Reuters.

За словами речника TikTok Брука Оберветтера, компанія нещодавно заслухала Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах, яким керує Міністерство фінансів США. Там від китайських власників застосунку вимагали продажу їхніх акцій. Компанія ByteDance, який належить TikTok, підтвердила, що 60% його акцій належать глобальним інвесторам, 20% — співробітникам, 20% — засновникам.

«Якщо мета — захистити національну безпеку, відчуження не вирішить проблему: зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступ», — запевнив Оберветтер.

Наступного тижня виконавчий директор TikTok Шоу Зі Чу має виступити перед Конгресом США. Чи схвалить уряд Китаю будь-яке відчуження бізнесу — наразі невідомо.