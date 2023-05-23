ByteDance оскаржить у суді рішення штату Монтана про заборону TikTok

Компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату Монтана, який заборонив діяльність компанії на своїй території.
Нещодавно тамтешня влада заборонила TikTok під загрозою штрафу в $10 тисяч за кожне використання, що стягується з самої компанії та магазинів, які розповсюджують додаток. Закон набирає чинності у 2024 році.
«Заборона Монтани обмежує свободу слова, порушуючи Першу поправку, Конституцію США та суперечить федеральному закону», — заявили адвокати.
Губернатор Монтани Грег Джанфорте назвав заборону важливим заходом, спрямованим на просування «спільного пріоритету захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю».
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.
- Журнал Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
- Видання New York Post писало, що керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв про заборону застосунку в США. TikTok нібито вивчає й ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.