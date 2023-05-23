ByteDance оскаржить у суді рішення штату Монтана про заборону TikTok

Компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату Монтана, який заборонив діяльність компанії на своїй території.

Нещодавно тамтешня влада заборонила TikTok під загрозою штрафу в $10 тисяч за кожне використання, що стягується з самої компанії та магазинів, які розповсюджують додаток. Закон набирає чинності у 2024 році.

«Заборона Монтани обмежує свободу слова, порушуючи Першу поправку, Конституцію США та суперечить федеральному закону», — заявили адвокати.

Губернатор Монтани Грег Джанфорте назвав заборону важливим заходом, спрямованим на просування «спільного пріоритету захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю».