Зранку росіяни атакували Київ — станцію метро «Лукʼянівська» закрили, є загиблі та поранені (оновлено)

Вранці 18 січня росіяни атакували Київ. Окупанти пошкодили станцію метро та водогін в одному з районів столиці, є жертви та постраждалі.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги близько шостої години ранку, раніше влада інформувала про загрозу балістики. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі повибивало вікна, є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

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Внаслідок ударів спалахнули три автомобілі, ще десять — пошкоджені. Частково зруйновані адміністративна будівля, бізнес-центр і магазин. Одна з будівель загорілася.

Внаслідок удару розбилося скління входу на станцію метро «Лукʼянівська». Її закрили на вхід і вихід, поїзди прямують без зупинки на станції.

У тому ж районі міста пошкодили трубопровід водопостачання, одну з вулиць затопило. Станом на 08:00 співробітники «Київводоканалу» локалізували аварію. Пізніше тиск у мережі повністю відновили.

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, уламки ворожих цілей впали в Деснянському і Голосіївському районах столиці. Відомо про чотирьох загиблих киян, ще троє людей поранені.

Оновлено. Зараз відомо про трьох загиблих внаслідок балістичного удару по столиці, інформація про четверту жертву не підтвердилася. Росія вбила двох чоловіків 43 та 25 років і 41-річну жінку.

Виникла пожежа на третьому поверсі виробничої будівлі, частково зруйновані заклад харчування, бізнес-центр, ТЦ, магазин і 10 автівок. Водопостачання мають повністю відновити протягом дня.