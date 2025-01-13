Україна цього тижня отримає від Литви 4 500 дронів

Литва обіцяє цього тижня передати Україні 4 500 дронів вартістю €5 мільйонів.

Про це повідомила міністр оборони країни Довіле Шакаліїне.

Вона додала, що на останньому засіданні уряду Литви затвердили новий прискорений порядок передання державного майна.

«Ці зміни суттєво скоротять час, необхідний для процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну», — підкреслила міністерка.

Імовірно, йдеться про перші бойові FPV-дрони литовського виробництва. У жовтні 2024 року литовське Міноборони повідомило, що армія Литви отримала першу партію цих дронів у кількості 2 300 БпЛА, а ще близько 5 000 дронів мають передати Україні.

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Литовські дрони мали поставити ще до кінця 2024 року, однак вони досі перебувають на складах через бюрократію.