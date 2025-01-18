Вночі ППО збила два «Іскандери» та 24 безпілотники

У ніч проти 18 січня росіяни атакували Україну дронами Shahed і БпЛА інших типів з напрямків Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» з Воронезької та Брянської областей РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет на Київщині та 24 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Збиті ракети упали в Шевченківському районі Києва. Частково зруйновано будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

Ворог вдарив балістикою по підприємству в Запоріжжі, пошкоджені будинки та автомобілі.