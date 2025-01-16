Помер режисер культового серіалу «Твін Пікс» та фільму «Дюна» Девід Лінч

Знаменитий американський режисер Девід Лінч, який зміг знайти баланс між мейнстримним та химерним кіно, пішов з життя у віці 78 років.

Про це повідомила родина митця у Facebook.

Лінч пройшов шлях від студентських експериментальних короткометражок до успіху його першого повнометражного фільму «Голова-гумка». Інші його стрічки, такі як «Синій оксамит», «Дикі серцем», «Малголланд-драйв», а також телесеріал «Твін Пікс», отримали декілька нагород, пише The Guardian.

Режисер отримав три номінації на премію «Оскар» за найкращу режисуру, а у 2019 році був відзначений «Оскаром» за особливі досягнення. Лінча нагороджували «Золотою пальмовою гілкою» Каннського кінофестивалю у 1990 році.

Американський режисер екранізував науково-фантастичний роман Френка Герберта «Дюна». Фільм суттєво змінили на етапі постпродакшну, зрештою його розкритикували.

Крім того, Лінч практикувався у трансцендентальній медіації та у 2005 році заснував Фонд Девіда Лінча для розвитку, заснованому на самоусвідомленості. Митець писав картини, випускав музичні альбоми, створив прогноз погоди на YouTube та відкрив нічний клуб у Парижі.

«Мені подобається знімати кіно. Мені подобається працювати. Я не дуже люблю виходити з дому», — казав Девід Лінч в інтервʼю.

Він був одружений чотири рази та довго зустрічався із зіркою «Синього оксамиту» Ізабеллою Росселліні. У 2024 році Лінч розповів, що куріння протягом усього життя призвело до захворювання легенів — емфіземи.