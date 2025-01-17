Верховний суд США ухвалив, що TikTok у Штатах заборонити можна

Верховний суд США ухвалив, що заборона на TikTok може набути чинності 19 січня, відхиливши апеляцію власників застосунку, які стверджували, що заборона порушує Першу поправку до Конституції країни.

Про це передає CNN.

Рішення ухвалене після попереджень Адміністрації президента США Джо Байдена про те, що TikTok становить «серйозну» загрозу національній безпеці через його зв’язки з Китаєм. Однак усе ще залишаються запитання, як заборона працюватиме на практиці, бо немає прецедентів, коли б уряд США блокував велику соцмережу.

У своєму висновку Верховний суд визнав, що для 170 мільйонів американців, які використовують TikTok, він дає «особливий і широкий простір для самовираження», але зазначив, що Конгрес зосереджувався на питаннях нацбезпеки, а це вирішальний фактор.

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон набуде чинності 19 січня 2025 року з можливістю одноразової 90-денної відстрочки, наданої президентом, якщо до того моменту не завершать продаж соцмережі.

Американські законодавці стверджують, що TikTok загрожує національній безпеці, бо китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережа залишиться забороненою у США.

Обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з обраним президентом Дональдом Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру». Того ж дня він оголосив, що у Facebook та Instagram повернеться політичний контент, а Meta відмовиться від перевірки фактів і перейде на модель Community Notes («Нотатки спільноти»).