Гендиректор TikTok відвідає інавгурацію Трампа

Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу відвідає інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Його радник з нацбезпеки Майк Волтц каже, що Трамп намагатиметься «зберегти» TikTok.

Про це передає Axios з посиланням на джерела.

Новина про запрошення Шоу Цзі Чу з’явилася тоді, коли до заборони TikTok у США залишилося три дні (це відбудеться 19 січня — за день до інавгурації Трампа). Інавгураційний комітет Трампа сам надіслав запрошення Шоу Цзі Чу. Останній має сидіти поруч з Ілоном Маском, Марком Цукербергом і Джеффом Безосом.

Поки що незрозуміло, що саме планує робити Дональд Трамп, щоб «вберегти» TikTok від заборони в США, якщо його материнська китайська компанія ByteDance таки не продасть його американській.

«Ми збираємося знайти спосіб зберегти його, але захистити дані людей», — сказав Майк Волтц.

І додав, що команда Трампа може підготувати «виконавчі накази», які передбачають, що TikTok продовжить працювати в країні, проте з певними умовами, серед них — захист даних американців.

Однак професор права Університету Міннесоти і ексрадник з національної безпеки Міністерства юстиції Алан Розенштейн зазначив, що виконавчі накази «не є магічними документами», які б зупинили заборону на вступ закону у силу.

«TikTok все одно буде заборонений, і для Apple і Google все ще буде незаконно вести з ними бізнес», — наголосив він.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон має набути чинності 19 січня 2025 року з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту не завершать продаж соцмережі.

Американські законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, бо китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережу заборонять.

Обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок. Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з обраним президентом Дональдом Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру». Того ж дня він оголосив, що у Facebook та Instagram повернеться політичний контент, а Meta відмовиться від перевірки фактів і перейде на модель Community Notes («Нотатки спільноти»).