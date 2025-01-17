TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки Дональда Трампа

TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки новообраного президента США Дональда Трампа. Компанія витратить $50 тисяч.

Про це пише Politico з посиланням на організаторів заходу.

TikTok є головним спонсором недільного заходу, спонсорські внески варіюються від $10 000 до $50 000, серед інших спонсорів — компанія Kalshi, яка напередодні призначила Дональда Трампа — молодшого своїм стратегічним радником, й American Conservation Coalition.

Інавгураційну вечірку Трамп вирішив провести на честь інфлюенсерів, які допомогли йому поширити свої передвиборчі меседжі.

Вечірка має офіційну назву Power 30 Awards і відбудеться у центрі Вашингтону. Там також будуть присутні радник кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, який виступить з основною промовою, і консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл і Роган ОʼХендлі.

Захід планують провести в неділю, 19 січня, — це день, коли у США мають офіційно заборонити TikTok. А інавгурація Трампа відбудеться наступного дня, 20 січня.

Axios із посиланням на джерела писало, що генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу відвідає інавгурацію Трампа.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон має набути чинності 19 січня 2025 року з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту не завершать продаж соцмережі.

Американські законодавці стверджують, що TikTok загрожує національній безпеці, бо китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережу заборонять.

Обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з обраним президентом Дональдом Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру». Того ж дня він оголосив, що у Facebook та Instagram повернеться політичний контент, а Meta відмовиться від перевірки фактів і перейде на модель Community Notes («Нотатки спільноти»).

За даними Bloomberg, Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску. Однак представники ByteDance назвали повідомлення Bloomberg «чистою вигадкою»