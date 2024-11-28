Ізраїль і «Хезболла» звинувачують одне одного в порушенні угоди про перемирʼя

Ізраїльські військові та угруповання «Хезболла» звинувачують одне одного в порушенні угоди про припинення вогню в Лівані, яка набула чинності лише вчора, 27 листопада.

Про це пише Reuters.

Бійці Армії оборони Ізраїлю кажуть, що підозрілі люди, деякі на автомобілях, прибули до кількох районів у південній зоні Лівану — це Ізраїль вважає порушенням угоди. По них ізраїльські військові відкрили вогонь.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її Повітряні сили завдали удару по обʼєкту в південному Лівані, де «Хезболла» зберігала ракети середньої дальності.

Посадовець «Хезболли» Хасан Фадлаллах заявив, що «ізраїльський ворог атакує тих, хто повертається до прикордонних сіл», чим порушує угоду про припинення вогню.

Що передувало

26 листопада Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про припинення вогню в Лівані.

Так Ізраїль зобовʼязаний вивести війська з півдня Лівану, а армія Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. На це буде 60 днів. А «Хезболла» має припинити свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу казав, що тривалість припинення вогню «залежатиме від того, що відбуватиметься в Лівані».

Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Внаслідок атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисяч були поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Пізніше Ізраїль також ліквідував його заступника Хашима Сафі ад-Діна, посадовців угруповання Джафара Хадера та Абу Алі Ріда.