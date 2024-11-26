Байден: Ізраїль і «Хезболла» прийняли угоду про припинення вогню в Лівані

Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про припинення вогню в Лівані. Вона набуде чинності зранку 27 листопада.

Про це повідомив президент США Джо Байден.

За його словами, США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем і Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Але американські війська не залучатимуть.

«Давайте прояснимо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ теж не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати», — сказав Байден.

За його словами, з початку війни понад 70 тисяч ізраїльтян і більше ніж 300 тисяч ліванців стали біженцями.

Угода про припинення вогню в Лівані зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. На це буде 60 днів. А «Хезболла» припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.

Критично важливим для Ізраїлю є те, що угода дозволяє йому здійснити військове втручання в Ліван, якщо він виявить безпосередню загрозу з боку «Хезболли».

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія буде готова розгорнути щонайменше 5 тисяч військових у південному Лівані після виведення ізраїльських військ.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу казав, що тривалість припинення вогню «залежатиме від того, що відбувається в Лівані».

Байден також заявив, що його адміністрація й надалі наполягатиме на припиненні вогню в Газі. Єдине рішення для ХАМАС, за словами президента США, — звільнити заручників, захоплених в Ізраїлі минулого року, і припинити бойові дії, що дозволить надати допомогу.

США готові до «історичних угод» про створення палестинської держави та нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, наголосив Байден.

Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинуло щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисяч були поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Пізніше Ізраїль також ліквідував його заступника Хашима Сафі ад-Діна, посадовців угруповання Джафара Хадера та Абу Алі Ріда.

«Хезболла» — ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною в понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.