ЦАХАЛ ліквідував командира «Хезболли», відповідального за пуск перших ракет по Ізраїлю 8 жовтня

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала Джафара Хадера Фаура, командира ракетно-артилерійського підрозділу «Насер» ліванського угруповування «Хезболла».

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Винищувач ЦАХАЛ завдав удару в районі Джуайя на півдні Лівану і ліквідував Фаура, а також командира підрозділу безпілотників, що теж входив до «Насера».

Фаур відповідав за атаки по Ізраїлю зі східного Лівану, звідки 8 жовтня 2023 року під його командуванням здійснили перші ракетні пуски в бік ізраїльської території. Фаур спланував багато терористичних атак проти ізраїльського тилу і солдатів ЦАХАЛ.

Як командир ракетно-артилерійського підрозділу «Насер» Фур відповідав за численні ракетні обстріли з його району в напрямку Голанських висот, зокрема за обстріл селища Мадждаль-Шамс, внаслідок якого загинули 12 дітей і підлітків.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася у вересні 2024 року. 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання. За день вибухи повторилися — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році. Перед цим військові ЦАХАЛ 9 років прослуховували бойовиків.

Після серії вибухів у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили про переміщення головних військових зусиль на північ, де країна межує з Ліваном. Очільник відомства Йоав Галлант заявив, що розпочинається «нова фаза» війни.

30 вересня стало відомо, що Тель-Авів почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. Станом на 24 жовтня відомо, що Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, його наступника Яхʼю Сінвара та наступника лідера «Хезболли» Хасана Насралли — Хашима Сафі ад-Діна.