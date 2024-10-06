Операцію з пейджерами Ізраїль запланував у 2022 році — 9 років прослуховував «Хезболлу» через рації з вибухівкою

Ізраїль придумав пейджерну операцію у 2022 році — перед тим країна 9 років прослуховувала ліванське угруповання «Хезболла» за допомогою рацій його учасників, в яких також містилася вибухівка.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на інтерв’ю з ізраїльськими, арабськими та американськими представниками служби безпеки, політиками і дипломатами, поінформованими про події, а також ліванськими офіційними особами й людьми, близькими до «Хезболли».

Ізраїльська розвідка Моссад роками працювала над тим, щоб проникнути в «Хезболлу», використовуючи електронний моніторинг та інформаторів. Так, вже у 2015 році рації членів ліванського угруповання містили величезні батарейні блоки, приховану вибухівку та систему передачі даних — так Ізраїль отримав повний доступ до комунікацій «Хезболли».

Протягом дев’ятьох років ізраїльтяни прослуховували «Хезболлу», але не відкидали можливості підриву рацій у разі кризи.

Лідери «Хезболли» згодом почали боятися, що навіть звичайні мобільні телефони Ізраїль може використовувати для підслуховування і стеження. Саме так у Моссаді виникла ідея майбутньої операції. «Хезболла» шукала захищені від злому електронні мережі для передачі повідомлень. Тому, сама того не підозрюючи, невдовзі купила пейджери, що їх Моссад розробив і зібрав в Ізраїлі.

Частини плану почали реалізувати за понад рік до атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Тоді між Ліваном та Ізраїлем було відносне затишшя. Водночас ізраїльські чиновники спостерігали за тим, як ліванська група нарощує свій арсенал зброї, що вже налічував десятки тисяч високоточних ракет.

«Хезболла» очікувала саботажу з боку ізраїльтян, тому, купуючи пейджери, вивчала, чи не виготовлялися вони в США або будь-якій іншій країні-союзниці Ізраїлю. Пізніше жінка, колишня торгова представниця тайванського бренду Apollo, заснувала власну компанію та придбала ліцензію на продаж лінійки пейджерів саме під цією маркою. Десь у 2023 році вона запропонувала «Хезболлі» купити пейджери, які продавала її фірма: міцний і надійний AR924. За словами офіційних осіб, тайванська компанія не знала про план.

«Вона підтримувала зв’язок з «Хезболлою» і пояснила їм, чому більший пейджер з більшою батареєю кращий за оригінальну модель. Однією з головних переваг AR924 було те, що його можна було заряджати за допомогою кабелю. І батареї тримали довше», — сказав ізраїльський чиновник, обізнаний з деталями операції.

За словами офіційних чиновників, кожен пейджер мав акумуляторну батарею — вона приховувала невелику кількість потужної вибухівки, яку було майже неможливо помітити, навіть якщо розібрати пристрій. Представники Ізраїлю вважають, що «Хезболла» справді розібрала декотрі з пейджерів і, можливо, навіть просвічувала їх рентгенівськими променями.

Невидимим був і віддалений доступ Моссаду до пейджерів. Електронний сигнал від служби розвідки міг спровокувати вибух тисячі пристроїв одночасно. Але був один механізм, який міг завдати ще більшої шкоди. Йдеться про двоетапну процедуру, необхідну для перегляду зашифрованого повідомлення.

«Вам потрібно було натиснути дві кнопки, щоб прочитати повідомлення», — сказав чиновник.

На практиці це означало використання обох рук. Під час вибуху користувачі майже напевно «поранять обидві руки» й «будуть нездатні боротися».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 12 вересня цього року скликав своїх радників з розвідки на зустріч, щоб обговорити можливі дії проти «Хезболли». Тоді ізраїльські чиновники постали перед вибором. З одного боку, із загостренням кризи на півдні Лівану зростав ризик виявлення вибухівки — операцію було потрібно втілювати в життя, щоб роки роботи не минули дарма. Водночас Ізраїль боявся потужної відповіді «Хезболли», до якої міг приєднатися Іран.

Проте Нетаньягу схвалив операцію — протягом всього наступного тижня Моссад готувався до її проведення.