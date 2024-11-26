Премʼєр Ізраїлю анонсував затвердження угоди про припинення вогню в Лівані

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що уряд країни розгляне угоду про припинення вогню в Лівані.
Попередньо угоду вже затвердив військовий кабінет Ізраїлю.
Медіа пишуть, що угода про припинення вогню в Лівані зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. Термін — 60 днів. А «Хезболла» нібито припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.
Критично важливим для Ізраїлю є те, що угода дозволяє йому здійснити військове втручання в Ліван, якщо він виявить безпосередню загрозу з боку «Хезболли»
За словами Нетаньягу, будь-які спроби «Хезболли» переозброїтися вважатимуть порушенням договору — у такому разі Ізраїль атакуватиме.
«Угоду можна виконати, і ми її виконаємо», — сказав Нетаньягу.
Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія буде готова розгорнути щонайменше 5 тисяч військових у південному Лівані після виведення ізраїльських військ і що США впливатимуть на відновлення інфраструктури в регіоні, яку знищили ізраїльські удари.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що Ізраїль вимагає від ООН ефективного дотримання можливого припинення вогню з Ліваном і демонструватиме «нульову терпимість» до будь-яких порушень.
Премʼєр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав міжнародне співтовариство «діяти швидко» і «запровадити негайне припинення вогню».
Західні медіа пишуть, що про припинення вогню сьогодні о 22:00 оголосять лідери США і Франції. А сама угода нібито почне діяти від 10-ї ранку 27 листопада.
Reuters пише, що о 21:30 за київським часом виступить Джо Байден.
Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»
У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинуло щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисяч були поранені, причому не всі вони були членами угруповання.
Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».
Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.
Пізніше Ізраїль також ліквідував його заступника Хашима Сафі ад-Діна, посадовців угруповання Джафара Хадера та Абу Алі Ріда.
- «Хезболла» — ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною в понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.