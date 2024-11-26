Премʼєр Ізраїлю анонсував затвердження угоди про припинення вогню в Лівані

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що уряд країни розгляне угоду про припинення вогню в Лівані.

Попередньо угоду вже затвердив військовий кабінет Ізраїлю.

Медіа пишуть, що угода про припинення вогню в Лівані зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. Термін — 60 днів. А «Хезболла» нібито припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.

Критично важливим для Ізраїлю є те, що угода дозволяє йому здійснити військове втручання в Ліван, якщо він виявить безпосередню загрозу з боку «Хезболли»

За словами Нетаньягу, будь-які спроби «Хезболли» переозброїтися вважатимуть порушенням договору — у такому разі Ізраїль атакуватиме.

«Угоду можна виконати, і ми її виконаємо», — сказав Нетаньягу.

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія буде готова розгорнути щонайменше 5 тисяч військових у південному Лівані після виведення ізраїльських військ і що США впливатимуть на відновлення інфраструктури в регіоні, яку знищили ізраїльські удари.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що Ізраїль вимагає від ООН ефективного дотримання можливого припинення вогню з Ліваном і демонструватиме «нульову терпимість» до будь-яких порушень.

Премʼєр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав міжнародне співтовариство «діяти швидко» і «запровадити негайне припинення вогню».

Західні медіа пишуть, що про припинення вогню сьогодні о 22:00 оголосять лідери США і Франції. А сама угода нібито почне діяти від 10-ї ранку 27 листопада.

Reuters пише, що о 21:30 за київським часом виступить Джо Байден.

Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинуло щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисяч були поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Пізніше Ізраїль також ліквідував його заступника Хашима Сафі ад-Діна, посадовців угруповання Джафара Хадера та Абу Алі Ріда.