Ізраїль заявив, що ліквідував чергового посадовця «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала чергового посадовця «Хезболли» Абу Алі Ріда.

В Ізраїлі кажуть, що він керував зенітним вогнем проти ЦАХАЛ і командував терористичними атаками «Хезболли» в районі Бараачіт на півдні Лівану. Нібито Абу Алі Рід брав участь у війні проти Ізраїлю, нова фаза якої почалася 7 жовтня 2023 року.

ЦАХАЛ назвав його «відповідальним за планування та виконання ракетних і протитанкових ракетних ударів по військах ЦАХАЛ».

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася у вересні 2024 року. 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання. За день вибухи повторилися — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році. Перед цим військові ЦАХАЛ 9 років прослуховували бойовиків.

Після серії вибухів у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили про переміщення головних військових зусиль на північ, де країна межує з Ліваном. Очільник відомства Йоав Галлант заявив, що розпочинається «нова фаза» війни.

30 вересня стало відомо, що Тель-Авів почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. Станом на 4 листопада відомо, що Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, його наступника Яхʼю Сінвара лідера «Хезболли» Хасана Насраллу, його заступника Хашима Сафі ад-Діна керівника угруповання Джафара Хадера.