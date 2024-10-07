Bihus.Info: Нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні правоохоронного комітету Ради. Раніше його оголосили в розшук і заочно арештували

Народний депутат Артем Дмитрук, який втік з України і якого заочно арештували за напад на правоохоронця і поліцейського, 7 жовтня голосував онлайн на засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на свої джерела.

Нардеп-втікач підключився до голосування онлайн. Комітет розглядав, зокрема, нову версію законопроєкту про угоду зі слідством. У цьому законопроєкті вбачали можливість для корупціонерів відкупитися від покарання.

На засіданні були присутні представники Нацполіції, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також Офісу генпрокурора — саме цей орган раніше оголосив Дмитруку підозру.

Справа Артема Дмитрука

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань почало слідство, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг.

29 серпня його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу запобіжний захід. Сам Дмитрук 24 вересня заявив, що його затримали у Великій Британії і в рамках його справи вже пройшло судове засідання.

ДБР у допомозі нардепу незаконно перетнути кордон підозрює трьох людей, двоє з них також виїхали з України. Третьому співучаснику Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід — його триматимуть під вартою два місяці, він також може внести заставу 5 мільйонів гривень.

26 вересня в прокуратурі повідомили, що встановили місцеперебування нардепа Дмитрука та готують документи для екстрадиції.