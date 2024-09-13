Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували на війну проти України

Індія визволила 45 своїх громадян, яких Росія завербувала на війну проти України. Ще 50 індійців досі залишаються в російському війську.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає індійський телеканал NDTV.
Зараз Індія працює над тим, аби повернути всіх завербованих індійців додому. NDTV зазначає, що на початку липня премʼєр Нарендра Моді обговорював звільнення з армії РФ усіх індійців з Володимиром Путіним у Москві.
Індійців заманюють до російської армії обманом — через соціальні мережі та місцевих агентів. Їм пропонували роботу або вступ до «приватних університетів». Проте коли вони прибули до Росії, у них забрали паспорти і відправили на фронт проти України.
NDTV пише, що Росія завербувала близько сотні індійців, щоб ті взяли участь у війні в Україні, з них чотири загинули на фронті. Поліція заарештувала щонайменше чотирьох людей, причетних до мобілізації в армію РФ громадян Індії.
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями в складі військ РФ, які перебувають в Україні.
- До того ж, як пише Bloomberg, Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.
- У червні 2024 року Індія повідомляла, що їй відомо про загибель щонайменше двох своїх громадян, яких завербувала Росія. Наприкінці місяця Шрі-Ланка висунула Росії вимоги — компенсації за своїх убитих і поранених громадян, які служили в армії РФ.